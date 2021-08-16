Тест: эти 12 вопросов расскажут, насколько странно вы спите
Задумывались ли вы о том, как спите? На спине, широко раскинув руки и ноги или вернувшись калачиком? А, может, вы и вовсе разговариваете во сне, пытаясь обсудить то, что не успели в течение дня. Ученые обнаружили взаимосвязь между тем, как вы раскидываетесь во сне и вашим характером, определяющим поведение в обычной жизни. Пройдите наш тест и узнайте об основных аспектах вашей жизни, опираясь на познания о своем сне.
Фото: Pexels.com
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