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Тест: эти 12 вопросов расскажут, насколько странно вы спите

Задумывались ли вы о том, как спите? На спине, широко раскинув руки и ноги или вернувшись калачиком? А, может, вы и вовсе разговариваете во сне, пытаясь обсудить то, что не успели в течение дня. Ученые обнаружили взаимосвязь между тем, как вы раскидываетесь во сне и вашим характером, определяющим поведение в обычной жизни. Пройдите наш тест и узнайте об основных аспектах вашей жизни, опираясь на познания о своем сне.