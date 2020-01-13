Тест: экстраординарная или самая заурядная — какая вы личность?

Возможно, вы всегда считали себя вполне заурядной личностью, лишенной каких-либо талантов и не способной на опрометчивые поступки. Но вот родные и близкие могут иметь другое мнение и отзываться о вас как о весьма экстравагантной особе, для которой нет ничего невозможного. А окружающие и вовсе могут разглядеть в вас творческую натуру cо специфическим чувством юмора и со своими взглядами на жизнь. Так кто же вы? Пройдите наш тест и узнайте о себе много нового.