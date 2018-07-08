Тест: депрессия, лень или усталость — проверьте, что у вас

Безусловно, все мы время от времени впадаем в меланхолию или начинаем хандрить без причины. Однако если плохое настроение входит у вас в привычку и окружающие вдруг начинают раздражать без видимых на то причин, тогда стоит провести самодиагностику и выяснить, нет ли повода для беспокойства. Пройдите наш тест и узнайте, у вас банальная усталость или вам срочно нужна помощь специалиста!