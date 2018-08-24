Тест: что вы знаете о правилах поведения в супермаркетах?

Обратите внимание: Согласно ГОСТу и СНиПу от 2.08.02–89: Расстояние между магазинными стеллажами не должно быть меньше 1,4 метра. Причем чем магазин больше, тем шире должны быть проходы между полками, вот список:

1,4 м — при торговой площади до 100 м2

1,6 м — при торговой площади св.100 до 150 м2

2 м — при торговой площади св. 150 до 400 м2

2,5 м — при торговой площади св. 400 м2

Если вы расстояния не соблюдаются, то вы не имеете никакого отношения к случайному погрому, например, разбитой банке, которая упала, когда вы брали то, что вам нужно.