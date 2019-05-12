Тест: узнайте, что ваш гардероб может рассказать о вашем характере

Сегодня в 00:00Тест: узнайте, что ваш гардероб может рассказать о вашем характереКомментарииЭто только на первый взгляд кажется, что содержимое вашего гардероба не интересует никого, кроме вас самих, и уж точно не может рассказать ничего нового о вашей личности. Однако психологи с этим не согласны и напоминают, что как раз через одежду можно легко «считать» скрытые черты вашего характера, комплексы и даже страхи. Пройдите наш тест и узнайте о себе много нового. Фото: vostock-photo/shutterstock; kinopoisk.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиТестгардеробхарактерОбсудитьЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...