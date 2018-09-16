Тест: благородная дама или простушка — что на самом деле о вас думают в обществе?

Каким бы ни был ваш наряд, макияж или прическа, есть определенные черты, которые выдадут вас с головой. Жесты, манера речи — все это указывает на ваше происхождение. Скажем, если вы приехали на первое свидание на такси, а мужчина даже не вышел вас встречать, то как поступите вы? Гордо расплатитесь с водителем и пойдете искать своего кавалера или сразу же уедете обратно? Если вы выбрали второй вариант, поздравляем — вы производите правильное впечатление. Пройдите наш тест и узнайте, как на самом деле вас воспринимают окружающие.