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О чень часто мы выкидываем практически новые вещи: туфли, ароматы, косметику, списывая все на неудачную покупку. Мы редко задумываемся, что, возможно, эти вещи не подошли нам, потому что мы купили… подделку. Терять кровно заработанные деньги, даже небольшие, всегда неприятно. А уж купить поддельные дорогие украшения или получить в обменном пункте фальшивые купюры совсем обидно. Сегодня Passion.ru предлагает вам проверить свои знания в области шопинга и оценить степень своей доверчивости.