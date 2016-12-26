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Н а страницах Passion.ru мы уже рассказали о тенденциях пляжной моды и успели обсудить фотографии современных звезд в купальниках. Настал черед вспомнить тех, чьи имена уже прочно закрепились в истории кинематографа, а красота до сих пор вдохновляет многих девушек на эксперименты с ретро-стилем.

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