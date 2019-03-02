Тест: что вы знаете о Прощеном воскресенье

Когда надоела зима и тяжелая пища, когда вы вдоволь напекли блинов и наели щеки, наступает тот самый день. Начало новой жизни или Прощеное воскресенье. Чтобы приступить к посту с очищенной душой, в этот день у православных христиан укоренился обычай просить прощение у окружающих людей, примиряться с недругами, отпускать старые обиды. Знаете ли вы, зачем это нужно и необходимо ли это именно вам? Пройдите наш тест!