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Мало найдется людей, которые не любят путешествовать. Кто-то предпочитает летать в экзотические страны, кто-то посещает другие города своей Родины, а кто-то просто идет в поход. Для одних важен комфорт, пятизвездочный отель с хорошей кухней и чистым пляжем, другие любят ночевать под открытым небом и готовить пищу на костре. В любом случае, новые впечатления человеку просто необходимы, поэтому еще задолго до отпуска мы задумываемся, куда отправиться на этот раз.

Конечно, вы можете просто раскрутить глобус и ткнуть пальцем наугад, но лучше пройти тест, который мы подготовили как раз для тех, кто еще не определился с маршрутом. Попробуйте последовать нашему совету — и ваш отдых будет незабываемым!