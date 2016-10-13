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Принято считать, что чем большим количеством иностранных языков владеет человек, тем он интеллектуальнее и успешнее. А ведь осень – отличное время для того, чтобы начать расширять свой кругозор и выучить иностранный язык!

Пройдите наш бесплатный онлайн тест и узнайте, какой иностранный язык вам понравится. Возможно, это поможет вам определиться с выбором. Однако сразу скажем, что перечислить все действующие языки и диалекты мира просто невозможно, поэтому мы остановились на шести самых распространенных.