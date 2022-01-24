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А вы точно не психопат? Тест подскажет!

По словам психологов, абсолютно идеальных и уравновешенных людей не бывает. Все равно у каждого из вас найдется что-то такое, что окружающими может восприниматься неоднозначно. И если одни постараются перевести какие-то непонятные моменты в шутку, то другие впадут в ступор и задумаются о вашей адекватности. Пройдите наш тест и узнайте, сможете ли вы повергнуть в шок общественность своими словами и действиями или до психопата вам еще далеко.