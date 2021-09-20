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12 вопросов с подвохом, которые расскажут, где вы «застряли» на шкале от гения до глупца

Тест Passion.ru приоткроет завесу тайны

Вы считаете, что ваше мышление гениально и вам давно пора выдавать соответствующую премию за таланты? Но вот парадокс: окружающие совершенно не видят ваши способности и считают вас самым обычным человеком. И как тогда быть в этом случае? Вопросы нашего теста помогут определить, кто вы на самом деле: непризнанный гений или заурядная, ничем не выдающаяся личность.