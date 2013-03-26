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Вы часто сталкивались с тем, что с виду взрослые люди ведут себя совсем по-детски? Одни обижаются по мелочам, дуются весь день, другие чуть что – сразу психуют, швыряются вещами, а третьи жалуются на все подряд – на мужа, начальника, не сложившуюся судьбу, невкусный бифштекс. Почему же так происходит?

Весь секрет в том, что зачастую наш физиологический возраст не совпадает с психологическим. И человек, не разрешивший проблемы, мучавшие его в детстве и подростковом возрасте, бессознательно так и остается в ранних возрастных периодах. Но кроме минусов есть и плюсы. К примеру, такие люди очень романтичны, креативны, энергичны, привлекают к себе внимание своей неординарностью.

Итак, кто вы: взрослая, подросток или ребенок? Это можно узнать, пройдя наш тест.