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Во все времена существовали индивидуумы, которые не мыслили свое бытие без приключений и без захватывающих дух впечатлений, и их жизнь была наполнена практически фантастическими событиями. В наши дни таких людей тоже немало, однако кто-то потакает своей натуре и постоянно ввязывается в разные истории, а кто-то предпочитает роль добропорядочного и спокойного обывателя, тщательно пряча от самого себя свои истинные устремления.
Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы авантюрны. Возможно, прочитав результаты тестирования, вы решитесь на какую-нибудь головокружительную авантюру, которая откроет перед вами новый мир.