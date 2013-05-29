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Чтобы грамотно и безопасно водить автомобиль, недостаточно знать правила дорожного движения. Важно постоянно практиковаться и развивать в себе личностные качества, так необходимые хорошему водителю – эмоциональную устойчивость и концентрацию внимания. Также важно проявлять вежливость и уважение к участникам дорожного движения, быстро и адекватно реагировать на постоянно меняющуюся обстановку, не рисковать лишний раз. Ведь от всего этого зависит не только ваша жизнь, но и жизни ваших пассажиров и пешеходов.

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