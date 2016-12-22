Ваше истинное отношение к Новому году
22 ДЕКАБРЯ 2016 14:41
Предпраздничный ажиотаж, корпоративы, детские утренники, елочные базары, сверкающие витрины, нарядные елки… Одни в восторге от предстоящих праздников, а других все это раздражает. Наш тест поможет выяснить ваше истинное отношение к Новому году.
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Предпраздничный ажиотаж, корпоративы, детские утренники, елочные базары, сверкающие витрины, нарядные елки… Одни в восторге от предстоящих праздников, а других все это раздражает. Наш тест поможет выяснить ваше истинное отношение к Новому году.
прочитали? оцените статью!
дайте оценку статье по пятибальной шкале
Спасибо за голос!