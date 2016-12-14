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А вы задумывались, что такое злость? Психологи объясняют это качество как сильное эмоциональное возбуждение агрессивной направленности. Это эмоциональное возбуждение готовит наш организм к новому поведению – ведь нужно же устранить неблагоприятные факторы и защитить себя?
Эта эмоция присуща каждому, но проявляется у всех по-разному: у одних в качестве сильного эмоционального порыва, у других – только в желании накричать, а у третьих эта эмоция вообще блокируется и превращается в аутоагрессию: «Ну вот, я, как обычно, сам виноват».
А каков ваш уровень злости? Это вы сможете узнать, пройдя наш тест.