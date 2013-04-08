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Одними из самых популярных запросов в Яндексе за 2012 год по своей категории были вопросы «зачем жить?» и «что делать, когда скучно?». Как вы думаете, что делать, чтобы такие вопросы не возникали в голове? Нам кажется, найдя то, что ради чего захочется радостно вставать по утрам, и что будет давать силы тогда, когда тяжело, эти вопросы автоматически найдут свои ответы.
Психологи говорят, что знание о том, для чего мы живем, придает осознанность и осмысленность каждому нашему шагу. Люди, знающие смысл своей жизни, меньше подвержены депрессиям и болезням, а также вызывающим их негативным эмоциям, таким как злость, гнев, зависть. Ведь самое обидное – это не совершить на своем пути ошибку, а в конце пути понять, что шли не туда.
Пройдите наш тест и расскажите нам, в чем ваш смысл жизни!