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Психологический возраст человека зависит не от цифры, указанной в паспорте, а от нашего отношения к жизни, к людям, к себе. Passion.ru предлагает пройти тест и узнать, сколько вам лет – и сделать из этого выводы.