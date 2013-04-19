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Несмотря на то, что человек знает о своих достоинствах и недостатках, и вроде бы борется с последними, не все в жизни получается так, как хотелось бы. Нам может казаться, что мы поступаем правильно, а получаем обратный результат; мы можем лезть из кожи, чтобы угодить ближнему, а в результате понимаем, что это ему не нужно. Мы можем часами что-то объяснять человеку, а по прошествии времени узнаем, что разговор был бесполезным...
Почему же так получается? Все дело в чертах нашего характера, через призму которых мы смотрим и оцениваем окружающий мир. И иногда не совсем верно. Хотите узнать себя лучше и разобраться, над чем же следует поработать? Тогда пройдите тест, подготовленный для вас Passion.ru.