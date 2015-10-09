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Очаровать – расположить к себе, заставить почувствовать приязнь и эмоциональную привязанность, вызвать желание делать для вас что-то хорошее. Те, кто умеет очаровывать, пользуются большей популярностью, нежели те, кто лишен этого таланта. Кому-то этот дар дается с рождения, кто-то целенаправленно этому учится, но есть и те, кто даже не пытается обаять окружающих или делает это настолько грубо и топорно, что вызывает только недоумение.

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