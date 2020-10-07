Тест: узнайте, почему вы не испытываете удовлетворение от жизни

Психологи учат ценить то, что у нас уже есть, радоваться каждому теплому дню, а в случае неудач говорить себе: «А ведь могло быть и хуже!» Советы, не лишенные смысла, ведь счастье можно научиться замечать, а не жить в его постоянном ожидании. Тем не менее часто есть вполне определенные причины, которые мешают испытывать удовольствие от жизни. Пройдите тест и поймите, какие именно.