Тест: узнайте, кто вы в мире моды — люкс или демократичная марка

Бренды премиум-класса давно стали символом успешной и размеренной жизни. А вот демократичные марки, отличающиеся более низкими ценами и, соответственно, не таким высоким качеством изделий, вовсю копируют люкс, стараясь хоть немного приблизить вас к роскоши. И хотя не все видят объективную разницу между люксом и масс-маркетом, однако различия существуют и могут многое сказать о вас. Пройдите наш тест и узнайте, кем бы вы могли быть в мире моды — брендом премиум-класса или обычной демократичной маркой.