Тест: узнайте, чего вы на самом деле боитесь за 12 вопросов

Наверняка вы сейчас подумали о том, что в принципе знаете о своих слабых сторонах и четко представляете, что может напугать вас или заставить поволноваться. Но, если бы все было так просто, то люди бы не мучились вопросами и не записывались бы на сеансы к психологам. На самом деле, одни страхи могут маскироваться под другие и сидеть где-то глубоко в подсознании. Пройдите наш тест и узнайте, что на самом деле приводит вас в ужас и чего вам стоит опасаться.