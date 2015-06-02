Вопросы: 11 Разрешено попыток: Не ограничено Доступен: Всегда Проходной процент: 75 % Обратная навигация: Разрешено

Кто-то постоянно ставит себе высокую планку, считая, что сначала надо достичь всех важных целей, только потом можно будет расслабиться и получать удовольствие от жизни. А кто-то, напротив, упускает возможности, надеясь, что завтра Судьба подарит более перспективные шансы. Есть и те, кто уверен: все хорошее осталось в прошлом, а впереди – полная беспросветность.

Пройдите бесплатно и онлайн тест Passion.ru и узнайте, умеете ли вы жить настоящим. Не исключено, что результаты тестирования помогут вам разобраться в себе и заново расставить приоритеты, что сделает вашу жизнь более интересной или продуктивной.