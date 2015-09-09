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Терпеливость и умение спокойно ждать – добродетели, которыми владеют далеко не все индивидуумы. Многих длительное и даже кратковременное ожидание выбивает из колеи или чрезвычайно нервирует, что в свою очередь толкает людей на необдуманные поступки и, как результат, приводит к ошибкам.

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