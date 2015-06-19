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Мы живем в бешеном ритме, и мысли о делах и заботах порой не оставляют нас даже ночью. Мы все время куда-то спешим, что-то анализируем и планируем, стараемся не упустить нечто важное и регулярно отказываем себе в полноценном отдыхе. Все это негативно сказывается на нашем самочувствии, а потом и на нашей работоспособности.
Пройдите наш бесплатный онлайн тест и узнайте, умеете ли вы расслабляться. Не исключено, что результаты тестирования помогут вам пересмотреть свое существование и сделать его более целесообразным и гармоничным!