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Мы живем в бешеном ритме, и мысли о делах и заботах порой не оставляют нас даже ночью. Мы все время куда-то спешим, что-то анализируем и планируем, стараемся не упустить нечто важное и регулярно отказываем себе в полноценном отдыхе. Все это негативно сказывается на нашем самочувствии, а потом и на нашей работоспособности.

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