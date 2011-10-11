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   Неконтролируемые негативные эмоции влияют на наше самочувствие, наносят подчас существенный вред здоровью. Под влиянием подобных эмоций мы можем принять решение, о котором впоследствии пожалеем. Контроль над эмоциями - это умение предотвращать проявление негативных чувств, снижать их силу, если не удалось предотвратить, останавливаться в определенный момент, отвлекаться от нежелательных эмоций на более приемлемые, на другие дела и занятия.