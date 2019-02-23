Тест: угадаете ли вы фирменные лакомства разных стран?

В каждой стране есть свое любимое национальное лакомство и вы не можете считать себя заядлым путешественником, если не попробовали хотя бы самые основные десерты везде, где только побывали. Проверим, насколько широки не только ваши географические познания, но и знания кулинарных традиций других государств. Пройдите наш тест и определите, сможете ли вы с ходу назвать традиционные сладости разных стран?