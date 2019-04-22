Тест: участницей какого реалити-шоу вы могли бы стать?

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы стать участницей реалити-шоу? Даже если нет, почему бы не пофантазировать? Предлагаем вам ответить на несколько простых вопросов и узнать, звездой какого реалити вы могли бы быть, учитывая особенности вашего характера, желания и возможности.