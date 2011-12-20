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На работе мы деловые и решительные, дома - внимательные и заботливые, в гостях - вежливые и доброжелательные. Почти на все случаи жизни у нас припасена маска. Но независимо от этого, в каждой из нас существует некий идеальный совершенный образ.

Мы знаем, на что способны, и верим, что однажды, благодаря своим лучшим качествам, станем счастливыми обладательницами всех земных благ. История знает немало примеров великих и интересных женщин, которые смогли достичь жизненных вершин. На кого из них больше всего похож ваш идеальный образ? Ответьте на вопросы теста и раскройте интригу!