Тест: смогли бы вы стать звездой и выдержать испытания славой?

Многие из нас интересуются новостями из жизни звезд, восхищаются ими или осуждают, следят за их творчеством, а порой очень хотят быть на них похожими. Предлагаем вам ответить на несколько несложных вопросов нашего теста и узнать, смогли бы вы стать знаменитостью и справиться со славой, критикой, народной любовью и прочими «бонусами» звездной жизни или такие испытания вам не под силу.