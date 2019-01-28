Тест: смогли бы вы покорить сердце султана?

Недавно на Первом канале завершился показ первого сезона русско-турецкого исторического сериала «Султан моего сердца» о непростой истории любви султана Османской империи и дочери сотрудника российского посольства. Незадолго до выхода на экраны заключительных серий в Москву прилетел исполнитель главной роли, брутальный красавцец, 34-летний турецкий актер Али Эрсан Дуру, встретившийся с журналистами вместе с партнершей по сериалу, актрисой Александрой Никифоровой. В интервью журналистом Дуру заявил, что любит скромных девушек, а вот султан, которого он сыграл, с ним бы не согласился... А вы смогли бы покорить сердце настоящего султана, стоящего во главе целой империи и обладающего гаремом с красавицами-наложницами, став для него единственной и неповторимой? Ответьте на несколько вопросов нашего теста — и узнаете.