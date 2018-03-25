Вам часто доводилось ловить на себе недоуменные взгляды окружающих или слышать реплики, что вы вообще не с нашей планеты? Многие люди, кстати, с радость бы отправились исследовать соседние галактики, если бы у них была такая возможность. А вдруг и правда, там можно встретить тех, кто ничуть не уступает нам по разуму? Может, вы тоже с какого-нибудь Юпитера или Венеры и поэтому ваши взгляды на жизнь существенно отличаются от остальных. Пройдите наш тест и узнайте, откуда вы.