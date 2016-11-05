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Давно ли вы разговаривали со своим подсознанием? А ведь оно знает о вас практически все. Сегодня мы предлагаем вам пройти знаменитый тест Роршаха и узнать себя еще лучше! Этот тест был впервые опубликован в 1921 году швейцарским психиатром Германом Роршахом и стал известен под названием «Пятна Роршаха». Главная задача теста – изучить состояние психики испытуемого и выявить возможные отклонения. Мы же предлагаем вам простую версию теста, которая поможет вам лучше познакомиться со своим подсознанием и узнать сильные и слабые стороны вашей личности. Как и все наши тесты, тест Роршаха вы можете пройти у нас на сайте абсолютно бесплатно, не отправляя никаких смс. Итак, посмотрите на эти чернильные пятна и спросите себя: «Что я здесь вижу?», «Что это может быть?».