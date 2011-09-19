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Подростковый возраст ребенка подчас весьма нелегок для его родителей. Изменения в поведении любимого чада могут поставить мам и пап в тупик. Прежние модели отношений уже не приносят пользу, нередко они становятся полем для конфликтов. Подросток - уже не маленький ребенок, но еще и не взрослый человек. Понимаете ли вы своего ребенка в переходном возрасте? Ответьте на вопросы нашего теста и определите это.