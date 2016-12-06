Тест по русскому языку
6 ДЕКАБРЯ 2016 13:35
Грамотная устная речь делает человека отличным собеседником, а грамотная письменная речь показывает уровень базового образования. А вы допускаете ошибки при письме, за которые приходится краснеть? Как часто вам говорят о том, что вы пишете безграмотно? А может, вы никогда не допускаете ошибок при письме, и «картину портят» только досадные описки? Узнайте, насколько хорошо вы знаете русский язык, ответив на вопросы нашего теста!
нравится статья? оцените!
дайте оценку статье по пятибальной шкале
Спасибо за ваш голос!
Следующая статья
Предыдущая статья
|Вопросы:
|14
|Разрешено попыток:
|Не ограничено
|Доступен:
|Всегда
|Обратная навигация:
|Запретить доступ к данным файлам
Грамотная устная речь делает человека отличным собеседником, а грамотная письменная речь показывает уровень базового образования. А вы допускаете ошибки при письме, за которые приходится краснеть? Как часто вам говорят о том, что вы пишете безграмотно? А может, вы никогда не допускаете ошибок при письме, и «картину портят» только досадные описки? Узнайте, насколько хорошо вы знаете русский язык, ответив на вопросы нашего теста!
прочитали? оцените статью!
дайте оценку статье по пятибальной шкале
Спасибо за голос!