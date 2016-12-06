Тест по русскому языку

Грамотная устная речь делает человека отличным собеседником, а грамотная письменная речь показывает уровень базового образования. А вы допускаете ошибки при письме, за которые приходится краснеть? Как часто вам говорят о том, что вы пишете безграмотно? А может, вы никогда не допускаете ошибок при письме, и «картину портят» только досадные описки? Узнайте, насколько хорошо вы знаете русский язык, ответив на вопросы нашего теста!