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Зависимость от чужого мнения отражается на принятии решений, на самооценке и даже внешнем виде. Зависеть можно как от мнения близких людей, так и от мнения коллег, случайных знакомых. Вряд ли есть люди, абсолютно свободные от мнения других, однако степень зависимости и ее проявления могут быть разными. Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы зависимы от мнения окружающих вас людей.