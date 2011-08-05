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П роницательность - это умение наблюдать, многое замечать, угадывать, предвидеть то, что произойдет. Проницательный человек хорошо разбирается в людях, уверенно чувствует себя в сложных ситуациях, так как обычно правильно определяет перспективы.

Проницательность может быть как результатом богатого жизненного опыта, так и личностным свойством человека, который всегда глубоко анализирует то, что видит, критически мыслит, делает правильные выводы на будущее.

Проницательны ли вы? Насколько развито данное умение у вас? Тест от Passion.ru поможет найти ответы на эти вопросы!