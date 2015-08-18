|Вопросы:
|11
|Разрешено попыток:
|Не ограничено
|Доступен:
|Всегда
|Проходной процент:
|75 %
|Обратная навигация:
|Разрешено
Мы все по-разному реагируем на нестандартные ситуации. Кто-то с легкостью находит из них выход, а кто-то теряется и впадает в ступор. Есть и те, кто не любит заниматься поиском решений заковыристых жизненных задачек, предпочитая отойти в сторону и подождать, пока все «рассосется» само собой.
Пройдите наш бесплатный онлайн тест и узнайте, насколько вы находчивы. Возможно, результаты тестирования помогут вам перестать бояться неожиданностей или, наоборот, удержат вас в тот момент, когда вы в очередной раз решите броситься грудью на амбразуру.