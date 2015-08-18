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Мы все по-разному реагируем на нестандартные ситуации. Кто-то с легкостью находит из них выход, а кто-то теряется и впадает в ступор. Есть и те, кто не любит заниматься поиском решений заковыристых жизненных задачек, предпочитая отойти в сторону и подождать, пока все «рассосется» само собой.

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