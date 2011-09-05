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Эгоист - человек, который свои интересы и свои потребности считает высшим благом, игнорируя при этом интересы и потребности других людей. Но разве каждый из нас не заботится о своем благе, разве при этом мы всегда принимаем во внимание интересы других? Получается, что каждому человеку присущ эгоизм в той или иной степени, в той или иной форме. Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы эгоистичны.