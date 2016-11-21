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Что такое интеллект? Ни для кого не секрет, что интеллект включает в себя множество составляющих: переключаемость и гибкость мышления, способность запоминать, строить оптимальную стратегию в решении задач, умение понимать и интерпретировать информацию, обнаруживать сходства и различия между объектами, считать в уме, обобщать и запоминать информацию и многое другое. Каков ваш коэффициент интеллекта, можно узнать, пройдя наш тест.

Важно! Время выполнения теста не ограничено, но чтобы результат был наиболее достоверным, просьба соблюдать следующие условия:

прохождение теста должно быть индивидуальным. Не следует пользоваться чьей-либо помощью. Все задания выполняются в уме. Пожалуйста, отложите письменные принадлежности и калькулятор.

проходить тест рекомендуется только 1 раз. Последующие результаты будут недостоверными.