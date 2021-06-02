Тест: мы узнаем, кто вы есть в британской королевской семье

У каждого из нас есть любимчики, когда речь заходит о королевской семье Великобритании. Для кого-то это спокойная и выдержанная Кейт Миддлтон, для кого-то пошедшая наперекор правилам Меган Маркл, кто-то в восторге от рыжего милашки принца Гарри, а кто-то симпатизирует его брату Уильяму. Пройдите наш тест и узнайте, с кем у вас больше общего.