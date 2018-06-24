Тест: мы угадаем, насколько сильно вы не высыпаетесь

Если вы вдруг стали замечать, что утром никак не можете оторвать голову от подушки, да и раскачаться в течение дня тоже, а жаловаться на недосып у вас вошло в привычку, тогда вам однозначно следует пересмотреть свой режим сна и перестать зависать в социальных сетях по вечерам. Ведь хронический недостаток сна отрицательно влияет на ваш организм и может привести к весьма плачевным последствиям. Пройдите наш тест и узнайте, насколько сильно вы не высыпаетесь.