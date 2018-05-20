Тест: мы определим, кто вы — коренной москвич или приезжий

Не так важно, как давно вы приехали в столицу, ведь активных и целеустремленных мегаполис принимает практически сразу, и вот вы уже начинаете общаться с ним на равных. Однако есть и те, кто родился или вырос в Москве, но так и не смог до конца изучить этот шумный город. Пройдите наш тест и узнайте, действительно ли вас можно назвать москвичом или вы так и остались для окружающих приезжим провинциалом.