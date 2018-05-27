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Тест: мисс совершенство или неряха — что о вас расскажут ваши привычки
Для многих людей поддержание чистоты становится навязчивой идеей и практически девизом жизни. Они с маниакальным упорством борются с пылью и грязью, а также следят, чтобы все вещи лежали на своих местах. Пройдите наш тест и узнайте, вас тоже можно назвать блюстительницей порядка и присвоить титул «Мисс совершенство» или вам абсолютно все равно на все эти стандарты чистоты.
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