Тест: мисс совершенство или неряха — что о вас расскажут ваши привычки

Для многих людей поддержание чистоты становится навязчивой идеей и практически девизом жизни. Они с маниакальным упорством борются с пылью и грязью, а также следят, чтобы все вещи лежали на своих местах. Пройдите наш тест и узнайте, вас тоже можно назвать блюстительницей порядка и присвоить титул «Мисс совершенство» или вам абсолютно все равно на все эти стандарты чистоты.