Тест: кто вы в душе – зрелая личность или подросток?

Психологи напоминают, что даже достижение вами определенного возраста вовсе не означает, что вы стали зрелой личностью, способной грамотно отстаивать свою позицию и нести ответственность за свои поступки. Личностно зрелые люди способны извлекать уроки из любых ситуаций, легко решать конфликты и преодолевать кризисные моменты. Но в то же время есть взрослые, которые по тем или иным причинам так и остаются беззаботными детьми. Ответьте на несколько вопросов нашего теста и узнайте, каков уровень вашей личностной зрелости?