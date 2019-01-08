Тест: кто вы по характеру — Кейт Миддлтон или Меган Маркл?

Сегодня в 00:00Тест: кто вы по характеру — Кейт Миддлтон или Меган Маркл?КомментарииС тех пор, как британский принц Гарри женился, не утихают слухи о том, что его жена Меган Маркл и супруга его старшего брата принца Уильяма Кейт Миддлтон соперничают друг с другом. Действительно, как только Меган породнилась с королевской семьей, она стала очень популярной, а вот шумиха вокруг герцогини Кэтрин поутихла. А на кого по характеру больше похожи вы — на Меган или на Кейт? Текст: Роман СтрастныйФото: getty, globallookpress, eastnewsПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиТестгерцогиня КембриджскаяГерцогиня Кембриджская КэтринКейт МиддлтонМеган МарклмонархиПринц ГарриПринц УильямЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...