Тест: кто вы по характеру — Кейт Миддлтон или Меган Маркл?

С тех пор, как британский принц Гарри женился, не утихают слухи о том, что его жена Меган Маркл и супруга его старшего брата принца Уильяма Кейт Миддлтон соперничают друг с другом. Действительно, как только Меган породнилась с королевской семьей, она стала очень популярной, а вот шумиха вокруг герцогини Кэтрин поутихла. А на кого по характеру больше похожи вы — на Меган или на Кейт?