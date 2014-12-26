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Кто из нас хотя бы иногда не предавался розовым мечтам? Их предметом может стать все, что угодно: от новых туфель до кресла премьер-министра. Если верить словарям, понятие «розовые мечты» обозначает романтические грезы о прекрасном. Кстати, у английского слова pink, что значит розовый, есть и второе значение: само совершенство. А в старой Англии этим термином вообще было принято обозначать принадлежность к аристократии.

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